В России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины

Военкор Коц: В случае назначения Залужного президентом Украины лучше не станет

В случае смены президента Украины и назначения Валерия Залужного на эту должность лучше не станет. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, специальная военная операция (СВО) не кончится даже в случае прихода Залужного к власти, так как «таких президентов ставят не для мира».

«Все ресурсы [Украины] пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее», — оценил военкор Коц шансы на окончание боевых действий при Залужном.

Ранее российская разведка заявила о тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины в Альпах по смещению Владимира Зеленского.

Утверждается, что в обсуждении приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий вооруженными силами республики, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.