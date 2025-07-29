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19:22, 29 июля 2025Россия

В России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины

Военкор Коц: В случае назначения Залужного президентом Украины лучше не станет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Phil Noble / Reuters

В случае смены президента Украины и назначения Валерия Залужного на эту должность лучше не станет. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, специальная военная операция (СВО) не кончится даже в случае прихода Залужного к власти, так как «таких президентов ставят не для мира».

«Все ресурсы [Украины] пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее», — оценил военкор Коц шансы на окончание боевых действий при Залужном.

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Ранее российская разведка заявила о тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины в Альпах по смещению Владимира Зеленского.

Утверждается, что в обсуждении приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий вооруженными силами республики, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

ЖЗЛ
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