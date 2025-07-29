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16:40, 29 июля 2025Мир

«Ермак и Буданов взяли под козырек». Российская разведка заявила о тайной встрече в Альпах по смещению Зеленского

СВР РФ: США и Британия решили заменить Зеленского на Залужного
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о состоявшейся на курорте в Альпах тайной встрече представителей США, Великобритании и Украины. Темой разговора стала перспектива замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. В обсуждении приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек"», — говорится в сообщении.

Руководитель ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

Руководитель ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Ермак и Буданов также заручились обещаниями западных партнеров сохранить свои должности и учитывать их интересы при решении иных кадровых вопросов. Замена Зеленского стала главным условием «перезагрузки» отношений Украины с Западом, но в первую очередь — с США, а также условием продолжения помощи Киеву.

Считается, что Ермак расчистил политическую «поляну» для Залужного, убедив Зеленского в том, что ограничение полномочий антикоррупционных структур не испортит отношения с западными странами.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Замена президента Украины может произойти в течение ближайших нескольких месяцев

«Как только веревочки отрываются, марионетку надо менять», — заявил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко. Он также указал, что Зеленский надоел Западу, его хотят убрать — таков был план еще до того, как к власти в США пришел Дональд Трамп.

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье «Конец Зеленскому?» пишет, что США могут заставить действующего украинского лидера уйти, если он не сделает этого по доброй воле. Причем замена может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

По мнению Херша, пост президента страны действительно может занять Залужный. «Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его», — сообщил он.

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Главным страхом Зеленского назвали уход с поста президента

Зеленский боится лишиться своего поста из-за неудач ВСУ на фронте, отмечает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными [украинскими солдатами], то это будет началом конца», — сказал он.

25 июля Зеленский продлил военное положение в стране до 5 ноября. Отмечается, что в связи с этим Верховная Рада не назначила дату выборов.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины сообщила об отмене местных выборов в стране до конца года. «По закону они должны были состояться в последнее воскресенье октября этого года, однако из-за военного положения "выборы не организуются и не проводятся"», — уточняет издание «Страна.ua».

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