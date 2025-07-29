Песков: В Кремле приняли к сведению слова Трампа о сокращении срока ультиматума

В Кремле знакомы с заявлениями президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине. Все его высказывания приняли к сведению. Так на это ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Как добавил представитель Кремля, он хотел бы избежать каких-либо оценок заявлений американского лидера. При этом Песков подметил, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках специальной военной операции на Украине. В то же время страна заинтересована в мирном разрешении конфликта.

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin via Reuters

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14 июля Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров. Все это произойдет, если в течение 50 дней Россия не сможет добиться мира на Украине, добавил он. Тогда же Трамп также обвинил Кремль в бездействии насчет разрешения кризиса на Украине.

Позже американский лидер также заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, которые продолжают взаимодействовать с ней. В связи с этим он понадеялся, что кризис сойдет на нет в ближайшее время.

При этом уже в понедельник, 28 июля, президент США указал, что сокращает крайний срок для достижения Россией мирного соглашения до 10-12 дней.

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Трамп уточнил, что устанавливает новый срок в 10-12 дней, и отсчет начинается с 28 июля. Он объяснил, что идет на этот шаг, так как уже «предполагает» ответ России на его условие.

В России прокомментировали заявление Трампа об изменении ультиматума

В то время, как президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый ультиматум американского лидера Дональда Трампа, в России высказались иначе. В частности, военный корреспондент Александр Коц дал совет американскому лидеру, заявив, что реальный прогресс пойдет, как только ВСУ отключат от Starlink.

В то же время военкор добавил, что Белый дом не пойдет на такой шаг, так как оборонная промышленность США имеет сверхприбыль от этого конфликта. Трамп же, по мнению Коца, ведет себя не как политик, а как бизнесмен.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Помимо этого, довольно жестко высказался об ультиматуме Трампа и российский военкор Юрий Котенок. Он сравнил нынешнего президента с его предшественником Джо Байденом, отметив, что единственная разница лишь в том, что команда демократов «быстрее запрягала». В целом же, как сказал Котенок, от США не стоит ждать ничего хорошего даже на фоне заявлений о любви к России.

Российский парламентарий Дмитрий Белик заявил, что президент США посредством нового ультиматума в адрес России хочет поддержать свой имидж — что он якобы классный парень. Также чиновник добавил, что Трамп хотел закончить конфликт на условиях Запада, не учитывая мнение России. При этом сейчас все видят, что он пытается повлиять на Россию якобы ожидаемыми расходами.

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В свою очередь, глава госсовета Крыма Владимир Константинов счел, что американцы плохо знают историю Европы. По его мнению, иначе бы нашелся кто-то, кто напомнил американскому президенту о проигрышных попытках агрессии против России.