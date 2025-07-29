Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 29 июля 2025Россия

В России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа

Глава ГС РК Константинов словами о сломанных зубах ответил на ультиматум Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американцы плохо знают европейскую историю, иначе нашелся бы кто-то, кто напомнил президенту США Дональду Трампу о неудачных попытках агрессии против России. Так на новый ультиматум Трампа ответил глава госсовета Республики Крым (ГС РК) Владимир Константинов, его заявление опубликовано в Telegram.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

Константинов ответил на заявления Трампа словами о сломанных зубах. «[Если бы американцы знали историю,] нашелся бы кто-то, кто предостерег раззадорившегося американского президента, напомнив, сколько всякого рода претендентов в политические гении сломало зубы об Россию», — подытожил он.

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

При этом глава ГС РК отметил, что действия президента США в отношении самой Европы являются «высшим пилотажем». «Мастер-класс акулы бизнеса по поеданию конкурентов. Да еще — под наркозом красивых слов о дружбе-жвачке», — оценил политику Трампа в отношении ЕС Константинов.

Ранее бойцы специальной военной операции обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

    Глюкоза показала фото в трусах

    В Польше захотели «восстановить суверенитет» и выйти из ЕС

    Появились подробности о взрыве в российской колонии

    В России ответили на озвученное в США предложение о покупке одной территории

    Цистерна взорвалась на федеральной трассе после смертельного ДТП и попала на видео

    В России словами о сломанных зубах ответили на новый ультиматум Трампа

    Российские суды придумали способ наказывать водителей за опасное вождение

    Отчима попавшего на камеру домофона ребенка в крови приговорили в российском регионе

    Над Минском сбили неопознанный беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости