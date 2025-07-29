Зеленскому приказали вернуть полномочия антикоррупционным органам. Президент Украины может сам оказаться под следствием

FAZ: ЕК направила Киеву предупреждение о возможной остановке финансирования

Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, помощь может быть полностью прекращена, если Киев будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы. Отмечается, что ЕК также не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов. В тот же день его подписал президент страны Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

Зеленского вынудили откатить закон о НАБУ

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал Зеленского за закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сделать сейчас, — это отвернуться от борьбы с коррупцией», — предостерег министр. Он отметил, что украинцы сейчас «борются за честное европейское государство».

После этого Зеленский отчитался перед Евросоюзом о восстановлении полномочий антикоррупционных органов. В разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сообщил, что закон, восстанавливающий полномочия НАБУ, должны принять на следующей неделе. От также поблагодарил Еврокомиссию за «предоставленную экспертизу».

Политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» указал, что законами, направленными против НАБУ и САП, Зеленский дал повод для сокращения помощи со стороны Запада, однако надо понимать, что этот повод может быть не использован. «Здесь зависит все от позиции того, кто предоставляет помощь, а не от того, кто ее просит. Я напомню, что основная задача Запада — сдерживание России, отвлечение ее усилий от развития, и в том числе развития торговых отношений по всему миру, на ликвидацию первопричин украинского кризиса. И вот здесь в нынешней логике Запад будет давать столько оружия, сколько нужно для поддержания конфликта в нынешнем состоянии», — отметил эксперт.

В деятельности НАБУ увидели угрозу для Зеленского

НАБУ и САП могут представить обвинения Зеленскому и его окружению, предположил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Все удивляются молчанию Белого дома в отношении происходящего с НАБУ и САП. Но есть ли смысл говорить, если европейцы и без США отлично справляются с принуждением Зеленского вернуть все, как было? Тем более, если впереди подозрения НАБУ окружению Зеленского, депутатам Зеленского, а быть может, и самому Зеленскому?» — написал нардеп. По его словам, НАБУ могут предоставить записи разговоров из квартиры бизнес-партнера Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который подозревается в коррупции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, что целью создания НАБУ и САП является не борьба с коррупцией, а контроль деятельности Зеленского и его администрации со стороны Запада.

Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее

Мария Захарова представитель МИД РФ

По ее словам, никакой реальной борьбы с коррупцией Киев на самом деле не ведет.