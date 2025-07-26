Захарова: НАБУ и САП нужны не для борьбы с коррупцией, а для контроля за Киевом

Целью создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является не борьба с коррупцией, а контроль деятельности Владимира Зеленского и его администрации со стороны Запада. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой приводит РИА Новости.

«Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее», — объяснила Захарова. По ее словам, никакой реальной борьбы с коррупцией Киев на самом деле не ведет.

Ранее в МВФ предупредили украинские власти о проблемах в экономике из-за предпринятых изменений в антикоррупционном законодательстве.

На этой неделе Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. После утверждения решения Зеленским в стране вспыхнули протесты и начались митинги, а сам глава государства попал под огонь критики своих высокопоставленных западных сторонников.

В итоге он уступил давлению и выступил с новыми инициативами, восстанавливающими почти все полномочия указанных ведомств.

