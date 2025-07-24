В МВФ предупредили о проблемах в экономике из-за подписанного Зеленским закона

МВФ: Закон об антикоррупционных ведомствах приведет Киев к проблемам в экономике

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве и считает, что из-за них могут возникнуть связанные с экономикой страны проблемы. Об этом заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, которую цитирует РИА Новости.

«С нашей точки зрения, это будет очень проблематично для макроэкономической стабильности и роста Украины», — предупредила представитель МВФ, отметив, что независимость антикоррупционных органов является «центральной частью реформ» республики и важна для привлечения частных инвестиций.

Ранее на этой неделе Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение утвердил, подписав соответствующий закон, президент Владимир Зеленский. После этого в стране вспыхнули протесты и начались митинги. Решения украинских властей также попали под огонь критики их западных сторонников.

Тем временем новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, охарактеризовавшему ее как «39-летнюю соратницу Зеленского», высказала мнение, что проблема коррупции в украинском обществе преувеличивается. Также она заявила, что Киев, вероятно, обратится к МВФ за новой помощью, и указала, что намерена «достичь чего-то за ближайшую пару месяцев».