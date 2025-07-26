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05:17, 26 июля 2025Мир

Польша предостерегла Зеленского от худшего решения

Глава МИД Польши Сикорский призвал Зеленского не прекращать борьбу с коррупцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его слова приводятся в аккаунте ведомства в соцсети X.

«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сделать сейчас, — это отвернуться от борьбы с коррупцией», — предостерег министр. Он отметил, что украинцы сейчас «борются за честное европейское государство».

Ранее Сикорский заявил, что Зеленскому нужно убедить в том, что он ведет борьбу с коррупцией не только Европейский союз, но и свой народ. Кроме того, министр иностранных дел Польши указал на то, что действия Зеленского могут привести к потере им поддержи Запада.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП. В тот же день документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

После принятия закона на Украине вспыхнули протесты. Позднее Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП.

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