Названы последствия принятия на Украине закона против антикоррупционных систем

Политолог Асафов: Зеленский дал отличный повод к прекращению поддержки Запада

Законами, направленными против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) президент Владимир Зеленский дал повод для сокращения помощи со стороны Запада, однако надо понимать, что этот повод может быть не использован. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, направленный против НАБУ и САП. Британское издание The Spectator предупредило, что Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против Украины в связи с сокращением полномочий антикоррупционных агентств.

Политолог объяснил, что институция НАБУ представляет собой контроль США за коррупцией в украинской власти и экономике на пути к евроинтеграции. Поэтому Зеленский дал хороший повод для решения о прекращении поддержки, однако он вряд ли станет ее причиной, считает эксперт.

«Здесь зависит все от позиции того, кто предоставляет помощь, а не от того, кто ее просит. Я напомню, что основная задача Запада — сдерживание России, отвлечение ее усилий от развития, и в том числе развития торговых отношений по всему миру, на ликвидацию первопричин украинского кризиса. И вот здесь в нынешней логике Запад будет давать столько оружия, сколько нужно для поддержания конфликта в нынешнем состоянии», — отметил Асафов.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в НАБУ и рассказала о задержании в Киеве сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2"».

