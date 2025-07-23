Spectator: ЕС может ввести санкции против Украины из-за закона о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны.

Британское издание The Spectator предупредило, что Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против Украины в связи с сокращением полномочий антикоррупционных агентств. Международные антикоррупционные организации и западные дипломаты предупреждали Зеленского о том, что принятие закона об ограничении полномочий НАБУ и САП может поставить под угрозу вступление республики в ЕС, а также привести к рестрикциям и отмене безвизового режима. Однако, несмотря на это, украинский лидер все равно решился на такой шаг и, похоже, «крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе», говорится в материале.

Американская газета The Wall Street Journal согласилась, что Киев может лишиться поддержки Запада из-за принятия данного закона. «Нападки на антикоррупционные органы могут ослабить западную помощь Украине, которая так необходима для сопротивления России», — отмечается в статье. Издание также напомнило, что Зеленский в ходе своей предвыборной кампании обещал гражданам бороться с коррупцией.

Неподконтрольные Киеву НАБУ и САП были созданы по указанию Евросоюза как инструменты для борьбы с коррупцией на Украине. Принятый же документ ограничивает полномочия этих организаций и переводит их под контроль генерального прокурора, назначаемого президентом.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в НАБУ и рассказала о задержании в Киеве сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2"».

НАБУ подобралось к окружению Зеленского

Фактическая ликвидация НАБУ является защитой сооснователя фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Выглядит так, что НАБУ подобралось к Зеленскому. Скорее всего, к Миндичу, и поэтому пошли очень быстрые и даже неосторожные превентивные действия. (...) Просто уничтожают антикоррупционное бюро и САП», — написал политик. По его словам, эти действия проходят, чтобы не дать выйти в публичное пространство коррупционному скандалу с Миндичем.

Журнал The Economist также высказал предположение, что спешное подписание Зеленским этого закона быть связано с тем, что НАБУ приблизилось к членам его близкого окружения. Как утверждается в публикации, быстрое принятие «закона такой важности» создает впечатление, что это было сделано в панике. По оценкам журнала, данный закон бросает тень на будущий курс государства.

Зеленский обвинил Россию в коррупции на Украине

Уже ночью 23 июля Зеленский впервые после массовых протестов выступил с официальным комментарием по поводу ситуации. Политик заявил, что поговорил с главой НАБУ, и заверил, что антикоррупционная инфраструктура в стране будет работать, однако без российского влияния, от которого «нужно все очистить». Тогда справедливости должно стать больше, пояснил он.

Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона Владимир Зеленский президент Украины

В своем обращении украинский глава обратил внимание на беглых чиновников страны, которые «почему-то спокойно живут за границей» без правовых последствий. Уголовные производства на миллиарды просто «висят» на протяжении нескольких лет, а рационального объяснения этому нет, подчеркнул Зеленский. «И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима», — добавил президент.

На фоне новостей о готовящемся подписании документа в разных городах Украины начались акции протеста. Жители Киева, Львова, Днепропетровска и Одессы вышли на улицы, требуя от Зеленского отказаться от подписания.

Среди властей также произошел раскол. В частности, ближайший советник украинского лидера по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин решил выйти на митинг. А мэр Киева Виталий Кличко призвал Зеленского не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти. «Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности», — написал градоначальник.