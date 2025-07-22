Депутат Рады рассказал о расколе в офисе Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: В офисе Зеленского начался раскол

В офисе президента Украины Владимира Зеленского произошел раскол в связи с принятием закона против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, ближайший советник украинского лидера по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин будет принимать участие в акции протеста против решения Зеленского, которая пройдет во вторник, 22 июля, около театра имени Ивана Франко в Киеве.

Ранее депутат рассказал, что Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, который фактически уничтожает антикоррупционные организации в стране.

После этого на Украине начались протесты. Они проходят в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе.