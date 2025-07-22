В Британии заявили о крупном просчете Зеленского

Spectator: ЕС может ввести санкции против Украины из-за закона против НАБУ

Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против Украины в связи с сокращением полномочий антикоррупционных агентств. Об этом говорится в статье британского издания The Spectator.

Как отмечает автор, международные антикоррупционные организации и западные дипломаты предупреждали украинского президента Владимира Зеленского о том, что принятие закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры может поставить под угрозу вступление республики в ЕС, а также привести к санкциям и отмене безвизового режима.

Однако, несмотря на это, украинский лидер все равно решился на такой шаг и, похоже, «крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе», говорится в материале.

Ранее американская газета The Wall Street Journal предупредила, что Киев может лишиться поддержки Запада из-за принятия данного закона.

Тем временем жители украинских городов вышли на протесты против решения Зеленского. Демонстрации проходят в Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.