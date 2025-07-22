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21:11, 22 июля 2025Бывший СССР

В США предрекли Украине потерю поддержки Запада из-за поступка Зеленского

WSJ: Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за действий против НАБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Украина может лишиться поддержки западных государств из-за действий президента страны Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных организаций. Об этом предупреждает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Нападки на антикоррупционные органы могут ослабить западную помощь Украине, которая так необходима для сопротивления России», — отмечается в статье. Кроме того, как указывает автор, Киев рискует потерять возможность вступить в Европейский союз.

Издание также напоминает, что Зеленский в ходе своей предвыборной кампании обещал гражданам бороться с коррупцией.

Ранее во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины одобрила закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Позже сообщалось об усилении охраны в правительственном квартале Киева из-за риска штурма сотрудниками ведомств. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

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