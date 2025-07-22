Ликвидацию антикоррупционного бюро Украины объяснили защитой кошелька Зеленского

Ликвидация Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) является защитой сооснователя фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.
«Выглядит так, что НАБУ подобралось к Зеленскому. Скорее всего, к Миндичу, и поэтому пошли очень быстрые и даже неосторожные превентивные действия. (...) Просто уничтожают антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру», — написал Гончаренко, говоря о Миндиче.
По его словам, действия против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проходят, чтобы не дать выйти в публичное пространство коррупционному скандалу с Миндичем.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход раскрыла инициатора масштабных обысков в НАБУ. По ее словам, мероприятия силовиков спровоцированы главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который имеет претензии к начальнику НАБУ Семену Кривоносу.