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00:45, 22 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыла инициатора масштабных обысков в НАБУ

Депутат Рады Скороход: Обыски в НАБУ инициировал глава офиса Зеленского Ермак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Депутат Верховной рады Анна Скороход в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук раскрыла инициатора масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По ее словам, мероприятия силовиков спровоцированы главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который имеет претензии к начальнику НАБУ Семену Кривоносу.

«Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича [Ермака], будут менять», — заявила Скороход. Она добавила, что офис Зеленского давно хотел это сделать, однако в добровольном порядке этого не получалось. Пришлось создать прецедент и обвинить неугодных в подрыве нацбезопасности и работе на Россию, заключила депутат.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в НАБУ рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

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