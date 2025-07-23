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03:14, 23 июля 2025Бывший СССР

Раскрыта возможная причина ограничения Зеленским НАБУ и САП

Economist: Зеленский спешно ограничил НАБУ из-за расследований против его круга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Спешное подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может быть связано с тем, что расследования НАБУ приблизились к членам его близкого окружения. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, быстрое принятие «закона такой важности» создает впечатление, что это было сделано в панике. По оценкам журнала, данный закон бросает тень на будущий курс государства.

«Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации [Зеленского]», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) оказывал давление на украинского президента, чтобы тот остановил процесс принятия закона. Как сообщили источники The Economist, ЕС пошел на этот шаг как один из ключевых финансовых доноров Киева.

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