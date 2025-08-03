В Китае оценили реакцию Путина на провокацию США с Командорскими островами

Baijiahao: Путин не поддался на провокацию США с Командорскими островами

Журналисты китайского издания Baijiahao оценили реакцию президента России Владимира Путина на провокационное предложение США продать им Командорские острова. По их словам, политик не поддался на эти уловки.

В статье идея Соединенных Штатов названа абсурдной. Отмечается, что Вашингтон готов был потратить 15 миллиардов долларов, чтобы выкупить у России острова и наблюдать оттуда за китайскими подводными лодками.

«Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. <…> Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — написали журналисты.

По их мнению, российский лидер поступил мудро, не отреагировав на предложение Вашингтона, поскольку ситуация не стоила того, чтобы обострять и так непростые отношения между странами.

Идею о подобной сделке высказал подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии. Он предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки.

