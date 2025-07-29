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17:51, 29 июля 2025Россия

В России одной фразой ответили на идею продать США часть российской территории

Депутат ГД Картаполов об идее продать США острова: Мы землей не торгуем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitriy Utkin / Globallookpress.com

Россия не станет продавать США часть своей территории в Беринговом море — Командорские острова. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит «Звезда».

Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Он предложил США приобрести острова за 15 миллиардов долларов.

Парламентарий назвал предложение США «мягко скажем, малопродуманным» и ответил на него одной фразой. «Мы землей не торгуем, а только возвращаем», — отреагировал на идею Фрица продать острова Картаполов.

В ответ на предложение Фрица депутат Алексей Чепа напомнил о Конституции России.

ЖЗЛ
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