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03:26, 3 августа 2025Мир

В Конгрессе сочли поддержку Украины предательством американцев

Тейлор-Грин сочла поддержку Украины предательством американцев
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маржори Тейлор-Грин

Маржори Тейлор-Грин. Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американцы проголосовали за президента Дональда Трампа, чтобы прекратить финансирование зарубежных войн, заявила в соцсети X конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор-Грин.

«Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — подчеркнула она. По мнению политика, республиканцы могут потерять молодое поколение избирателей и уже никогда их не вернуть.

Ранее Тейлор-Грин заявила, что Трамп должен прекратить поставки оружия Киеву после протестов на Украине. В качестве причины массовых протестов против президента страны Владимира Зеленского она назвала «отказ от заключения мирного соглашения и прекращения войны». Она также нарекла украинского лидера «диктатором».

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