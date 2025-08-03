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07:57, 3 августа 2025Россия

В Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников

В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что речь идет о западных, южных и восточных районах региона. Дрозденко предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

27 июля Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область, над регионом тогда сбили 51 беспилотник. Трое пострадали, один человек не выжил. Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, возгорание было ликвидировано.

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