Дрозденко: В результате массированной атаки дронов на Ленобласть погиб мужчина

В результате массированной атаки украинских дронов на Ленинградскую область трое человек пострадали, один мужчина погиб, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие. Женщина и еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

Из-за падения обломков вспыхнул пожар

Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, возгорание было локализовано.

Кроме того, падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, а также в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске.

Жители Ленобласти сообщали о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.

Аэропорт Пулково ограничил полеты, вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали на несколько часов

В воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там задержали более 100 рейсов на прилет и вылет.

Вылет самолета с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником Владимира Путина Алексеем Дюминым из Москвы в Петербург задержали на несколько часов из-за плана «Ковер». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он уточнил, что взлет был запланирован на 9:30 воскресенья по московскому времени, чтобы успеть принять участие в учениях по случаю Дня Военно-морского флота. Однако из-за атаки украинских дронов попасть в Северную столицу журналисту и чиновникам удалось лишь на два часа позже.

Средства ПВО за день сбили 72 беспилотника ВСУ

Всего над территорией России 27 июля средства ПВО сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны.

С 05:40 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Минобороны России

Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА. Также беспилотники были нейтрализованы над территориями Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Смоленской, Нижегородской и Белгородской областей, над акваторией Азовского моря.

За ночь с 26 на 27 июля было сбито 99 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что наибольшее число дронов — 36 — уничтожено в Брянской области.

