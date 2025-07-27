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23:35, 27 июля 2025Россия

«Беспрецедентная атака». Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Ленинградскую область, погиб мужчина

Дрозденко: В результате массированной атаки дронов на Ленобласть погиб мужчина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В результате массированной атаки украинских дронов на Ленинградскую область трое человек пострадали, один мужчина погиб, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон

Александр Дрозденкогубернатор Ленинградской области

В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие. Женщина и еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

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Из-за падения обломков вспыхнул пожар

Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, возгорание было локализовано.

Кроме того, падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, а также в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске.

Жители Ленобласти сообщали о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.

Аэропорт Пулково ограничил полеты, вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали на несколько часов

В воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там задержали более 100 рейсов на прилет и вылет.

Вылет самолета с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником Владимира Путина Алексеем Дюминым из Москвы в Петербург задержали на несколько часов из-за плана «Ковер». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он уточнил, что взлет был запланирован на 9:30 воскресенья по московскому времени, чтобы успеть принять участие в учениях по случаю Дня Военно-морского флота. Однако из-за атаки украинских дронов попасть в Северную столицу журналисту и чиновникам удалось лишь на два часа позже.

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Средства ПВО за день сбили 72 беспилотника ВСУ

Всего над территорией России 27 июля средства ПВО сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны.

С 05:40 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Минобороны России

Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА. Также беспилотники были нейтрализованы над территориями Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Смоленской, Нижегородской и Белгородской областей, над акваторией Азовского моря.

За ночь с 26 на 27 июля было сбито 99 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что наибольшее число дронов — 36 — уничтожено в Брянской области.

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