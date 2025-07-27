Вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали на несколько часов

Вылет самолета с Песковым и Дюминым задержан на несколько часов из-за атаки БПЛА

Вылет самолета с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником Владимира Путина Алексеем Дюминым из Москвы в Петербург задержали на несколько часов из-за плана «Ковер». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам Юнашева, взлет был запланирован на 9:30 воскресенья по московскому времени, чтобы успеть принять участие с президентом в учениях по случаю Дня Военно-морского флота. Однако по причине атаки украинских дронов попасть в Северную столицу журналисту и чиновникам удалось лишь на два часа позже. «Вылет перенесли из-за "Ковра"», — объяснил Дмитрий Песков.

В общей сложности в воскресенье, 27 июля, в Пулково задержали 49 рейсов на вылет и 6 на прилет. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над регионом утром в воскресенье сбили более 10 БПЛА.

