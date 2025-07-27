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10:59, 27 июля 2025Россия

Стало известно о пострадавшей от атаки беспилотников в Ленобласти

Дрозденко: От падения обломков БПЛА в Ленинградской области пострадала женщина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Ленинградской области от падения обломков беспилотников пострадала женщина. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, женщина получила ушибы и порезы. Сейчас она находится в Ломоносовской межрайонной больнице. Кроме того, пожарные ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.

Отмечается, что количество сбитых БПЛА увеличилось. Падение обломков зафиксировано в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске.

Над Ленинградской областью утром в воскресенье, 27 июля, сбили больше десяти беспилотников. Местные жители сообщали о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе. В аэропорту Пулково задерживаются более 100 рейсов на прилет и вылет.

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