Польская полиция два дня искала сбежавшего из части американского чернокожего солдата

Полиция польского города Слупца нашла сбежавшего американского дезертира

Полиция польского города Слупца в течение двух дней искала сбежавшего из части 26-летнего чернокожего американского солдата. Об этом сообщает NaTemat.

По данным издания, американец покинул воинскую часть в Повидзе на западе республики 31 июля около 19 часов, после чего перестал выходить на связь. Полиция дала сообщение с подробным описанием дезертира. Из него следовало, что солдат — афроамериканец худощавого телосложения, ростом около 175 см, в ушах носит серьги.

Вечером 2 августа стало известно, что беглеца нашли. Причины его исчезновения не разглашаются. На территории Польши находится порядка десяти тысяч американских военнослужащих.

25 июля сообщалось, что США выделили Польше четыре миллиарда долларов военных кредитов по программе Foreign Military Financing.