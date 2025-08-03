В Псковской области сообщили об отражении атаки дронов

Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об отражении атаки дронов

В Псковской области идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, атаку дронов отразили над центральными и северными районами области и городом Псковом. В частности, один беспилотник был сбит в районе населенного пункта Неёлово. Глава региона призвал не приближаться к обломкам сбитых аппаратов, напомнив, что это может быть опасно.

В ночь на 3 августа Вооруженные силы Украины несколько раз пытались атаковать территорию России с применением беспилотников. Почти 100 дронов были сбиты в небе над семью регионами страны.