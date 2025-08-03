В России высказались об ожиданиях от визита Уиткоффа в Москву

Политолог Марков высказался об ожиданиях от визита Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа в Москву — последняя попытка договориться о чем-то перед окончанием ультиматума Дональда Трампа. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Есть шанс договориться о прекращении "воздушной войны", то есть о запрете ударов дронами и ракетами по тылам», — высказался эксперт об ожиданиях от визита спецпосланника американского лидера.

По мнению Маркова, если подобное перемирие будет объявлено, глава США объявит об огромном прорыве «от войны к миру на Украине».

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что визит спецпосланника президента США в Россию не стоит переоценивать. Он подчеркнул, что приезд Уиткоффа — позитивный сигнал, но посоветовал не строить иллюзии относительно улучшения отношений США или скорых переговоров.