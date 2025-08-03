Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 3 августа 2025Экономика

В России выставят на продажу изъятые за финансирование ВСУ алкогольные заводы

Изъятые за финансирование ВСУ заводы выставят на продажу в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство России включило пять ранее национализированных алкогольных заводов в прогнозный план приватизации. Ранее они были изъяты за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в списке — производственные и торговые компании, активы которых ранее принадлежали украинскому холдингу «Баядера» (включен в перечень террористов и экстремистов).

В указанный список попали Великоустюгский ликеро-водочный завод, производивший водку «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка», а также «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

В апреле Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинскую компанию «Баядера Груп».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выставят на продажу изъятые за финансирование ВСУ алкогольные заводы

    Туристы раскрыли подробности атаки украинских беспилотников на Сочи

    Украинские власти решили компенсировать нехватку солдат иностранными наемниками

    Россиянин два года насиловал несовершеннолетних дочерей

    Автобус с 25 пассажирами упал с моста в российском регионе

    Стало известно о суточных потерях ВСУ на одном направлении

    Раскрыта судьба изнасиловавшего туристку в Европе бездомного мужчины

    ВС России поразили украинский военный аэродром

    На Украине скорая помощь отказалась ехать на вызов в военкомат

    Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Умара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости