В России выставят на продажу изъятые за финансирование ВСУ алкогольные заводы

Изъятые за финансирование ВСУ заводы выставят на продажу в России

Правительство России включило пять ранее национализированных алкогольных заводов в прогнозный план приватизации. Ранее они были изъяты за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в списке — производственные и торговые компании, активы которых ранее принадлежали украинскому холдингу «Баядера» (включен в перечень террористов и экстремистов).

В указанный список попали Великоустюгский ликеро-водочный завод, производивший водку «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка», а также «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

В апреле Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинскую компанию «Баядера Груп».