Член Конгресса США Тейлор Грин призвала Вашингтон прекратить финансирование конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
По словам конгрессвумен, США своими действиями предают американцев, поддержавших на выборах Республиканскую партию. Она отметила, что в 2024 году страна проголосовала за прекращение финансирования военных действий за рубежом.
«Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — заявила сенатор.
Она предположила, что из-за текущей политики молодое поколение избирателей чувствует себя непредставленным обеими партиями.
Ранее сообщалось, что США могут заключить с Россией выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине.