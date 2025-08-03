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09:26, 3 августа 2025Мир

В США финансирование Украины назвали предательством американцев

Конгрессвумен Грин назвала финансирование США Украины предательством американцев
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Марджори Тейлор Гри

Марджори Тейлор Гри. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Конгресса США Тейлор Грин призвала Вашингтон прекратить финансирование конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По словам конгрессвумен, США своими действиями предают американцев, поддержавших на выборах Республиканскую партию. Она отметила, что в 2024 году страна проголосовала за прекращение финансирования военных действий за рубежом.

«Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — заявила сенатор.

Она предположила, что из-за текущей политики молодое поколение избирателей чувствует себя непредставленным обеими партиями.

Ранее сообщалось, что США могут заключить с Россией выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине.

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