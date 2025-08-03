В США назвали способ подтолкнуть Россию к переговорам

Постпред США Уитакер: Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу WHO 13 News.

Уитакер подчеркнул, что украинский кризис не может быть урегулирован только военными средствами. Достижение мира возможно с помощью переговорного процесса.

«Я надеюсь, что активное участие США, включая поставки нашего оружия союзникам по НАТО, заставит Россию вернуться за стол переговоров и в итоге приведет к перемирию», — сказал дипломат.

Ранее Уитакер раскрыл позицию президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Постпред подчеркнул, что Трамп верит в возможность урегулирования кризиса с помощью переговоров.