В США обратили внимание на важную деталь в словах Трампа о Путине

Миршаймер: У Трампа нет причин обвинять Путина в запугивании

У президента США Дональда Трампа нет причин обвинять российского коллегу Владимира Путина в попытке его запугать. На важную деталь в словах американского лидера обратил внимание профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Путин удивительно последователен в своих заявлениях и поведении. Он с самого начала недвусмысленно дал понять, что прекращения огня не будет, пока не будет мирного соглашения. И он четко обозначил, как должно выглядеть это соглашение», — подчеркнул он.

По его словам, Трамп не имеет никаких доказательств того, что Путин пытается его запугать. Профессор отметил, что российский лидер «рассказывал одну и ту же историю снова и снова», не пытаясь ввести президента США в заблуждение.

Ранее Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. «Возможно, [Путин] хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело», — добавил американский лидер.

