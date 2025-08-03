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23:25, 3 августа 2025Мир

В США оценили шансы России на победу над Украиной

AC: Победа России в конфликте на Украине неизбежна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победа России в конфликте на Украине неизбежна благодаря ее военному преимуществу. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

В статье подчеркивается, что Украине не стоит надеяться на возвращение территорий, поскольку не существует сценария, при котором это возможно.

«Хотя [президент США Дональд] Трамп и установил крайний срок (для достижения Россией соглашения по Украине — прим. "Ленты.ру") <...>, наиболее вероятным результатом станет отсрочка неизбежной победы России», — указывает издание.

Поэтому, по словам автора материала, американскому лидеру не следует затягивать конфликт назло Москве.

Ранее Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине. «Мы введем санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он.

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