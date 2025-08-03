В США рассказали о катастрофическом разговоре Трампа с президентом Швейцарии

FT: Трамп провел катастрофический разговор с президентом Швейцарии

За день до объявления о новых пошлинах президент США Дональд Трамп провел «катастрофический» разговор с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Беседа двух глав государств длилась 30 минут. Берн рассчитывал на введение Вашингтоном таможенной пошлины в 10 процентов, однако Трампа волновал лишь торговый дефицит со Швейцарией в размере 39 миллиардов долларов в год, пишет газета.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал источник. В итоге тарифы для Швейцарии составили 39 процентов, что стало самой высокой ставкой среди европейских стран.

Ранее газета FT сообщила, что власти Швейцарии пребывают в замешательстве от введенных Трампом пошлин. «Неясно, что США хотят от нас», — сказал швейцарский депутат, подчеркнув, что Берн находится в «состоянии шока».