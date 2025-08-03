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07:09, 3 августа 2025Силовые структуры

Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить транспорт на наличие дронов

Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Водителя грузовика оштрафовали после того, как он ответил сотрудникам ДПС отказом на просьбу открыть грузовой отсек, чтобы проверить его на наличие дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как стало известно, инцидент произошел в Тульской области. Сотрудник ДПС остановил грузовой автомобиль «ГАЗон» и потребовал от водителя открыть грузовой отсек. Он этого делать не стал. Был составлен протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

На суде водитель полностью признал свою вину. Он пояснил, что не смог сразу выполнить требование полицейского, потому что потерял ключ от задней двери автомобиля. Найти его удалось позднее, и тогда он выполнил требование. В связи с этим мужчина попросил не наказывать его строго.

Его оштрафовали на две тысячи рублей.

1 июня пять российских регионов подверглись атакам украинских БПЛА. Беспилотники на их территории были завезены в фурах, из которых они и вылетали.

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