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08:48, 3 августа 2025Россия

Военный эксперт оценил заявления Трампа об атомных подлодках словами «они постоянно шалят»

Дандыкин о заявлении Трампа: Подлодки США нередко заходят в российские воды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru оценил заявления президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок, отметив, что субмарины нередко заходят в российские воды.

По словам специалиста, подобный случай произошел в 1992 году в Баренцевом море, когда подлодка USS Baton Rouge столкнулась с российской многоцелевой субмариной «Кострома».

«Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно шалят», — рассказал Дандыкин.

Ранее Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.

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