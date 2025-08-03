ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбиты два беспилотника

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. В небе над регионом было сбито два беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал чиновник.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее дроны атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.