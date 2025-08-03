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06:53, 3 августа 2025Бывший СССР

ВСУ сформировали штурмовые группы из раненых солдат

ТАСС: ВСУ формируют новые штурмовые группы из раненых солдат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка и сформировать с их участием новые штурмовые группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы», — говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащих перебросят в район Новоконстантиновки в Сумской области.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ объяснил, что большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за территориальных центров комплектования (аналог военкомата).

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