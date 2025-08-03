Зеленский объявил о санкциях против капитанов российского теневого флота

Зеленский вводит санкции против капитанов российского теневого флота

Украина вводит санкции против капитанов российского теневого флота. Об этом объявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совещания по санкционной политике он заявил, что подготовлены три санкционных пакета, первый уже применен. По его словам, он включает в себя ограничения в отношении капитанов российского теневого флота. Другие подробности Зеленский не привел.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого обсудил санкции против России и взаимодействие с США. Они также затронули вопрос увеличения производства дронов, в особенности перехватчиков. Помимо этого, политики обсудили взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.