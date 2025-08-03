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09:42, 3 августа 2025Бывший СССР

Зеленский уволил двух чиновников ВГА за махинации при закупке беспилотников

Зеленский уволил Гайдая и Юрченко за коррупцию при поставках БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая и Андрея Юрченко за коррупцию при поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая и Юрченко с занимаемых должностей за коррупцию при закупке беспилотников.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщило о задержании депутата Верховной Рады за коррупционную схему при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по завышенным ценам. Также по этому делу проходят руководители местных военных администраций и военнослужащие. Позже сообщили, что среди них — бывший глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации (ВГА) Гайдай и глава Рубежанской ВГА Юрченко.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли планы по отставке министров.

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