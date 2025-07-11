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09:22, 11 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли планы по отставке министров

«Суспильне»: Офис Зеленского планирует отставку глав Минздрава и Минобра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Ляшко

Виктор Ляшко. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует кадровые перестановки, включая отставку главы Министерства здравоохранения (Минздрава) Виктора Ляшко, а также министра образования Оксена Лисового. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источники.

«Офис президента рассматривает изменения в правительстве, в частности, отставку министра образования Лисового и министра здравоохранения Ляшко», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, уже была найдена кандидатура на место главы Министерства образования (Минобра), однако по Минздраву информации пока нет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволит посла в США Оксану Маркарову, однако предложит ей остаться в его команде. При этом уточняется, что политик еще не принял решение о замене представителя и будет обсуждать этот вопрос с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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