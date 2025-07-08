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13:11, 8 июля 2025Бывший СССР

В Киеве подтвердили замену посла в США

Суспильне: Зеленский уволит посла в США Маркарову
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволит посла в США Оксану Маркарову, однако предложит ей остаться в его команде. Об этом пишет украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источники в администрации.

«Замену Маркаровой Зеленский обсудил с Трампом во время последнего телефонного разговора. Он назвал нескольких кандидатов на эту должность: действующего премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьер-министра Стефанишину и министра энергетики Галущенко», — отмечается в материале.

Уточняется, что Зеленский еще не принял решение о замене Маркаровой и будет обсуждать этот вопрос с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Отмечается, что Маркарова близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев. Как утверждается в материале, отстранение дипломата станет попыткой украинского лидера задобрить Трампа во время приостановки поставок ряда ключевых вооружений.

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