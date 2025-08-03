Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:21, 3 августа 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в готовности уничтожить даже украинских женщин ради сохранения власти

Депутат Дмитрук: Зеленский готов уничтожить кого угодно ради сохранения власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования, в Telegram-канале обвинил президента страны Владимира Зеленского в готовности уничтожить кого угодно ради сохранения власти.

Таким образом он прокомментировал возможную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв», — возмутился политик.

В июне глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию

    Слуцкий прокомментировал попытки США давить на Россию

    Над российским городом прогремели взрывы

    Зеленского обвинили в готовности уничтожить даже украинских женщин ради сохранения власти

    Путин заявил о надежном снабжении железнодорожниками ВС России

    Над регионами России за три часа сбили более 40 украинских беспилотников

    Молодежь отказалась от стирки и макияжа. Почему люди массово перестали следить за собой?

    Главком ВСУ рассказал о новой тактике российских военных в зоне СВО

    Больше половины иностранцев в Чехии оказались украинцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости