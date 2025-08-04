55-летняя Наоми Кэмпбелл в бикини попала в объектив папарацци

55-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл в ярко-розовом бикини отдохнула на Ибице

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци во время отдыха на Ибице. Снимками делится издание Page Six.

55-летняя манекенщица отдохнула на пляже в ярко-розовом бикини, собрав волосы в низкий пучок. При этом от макияжа знаменитость отказалась, надев солнцезащитные очки и множество украшений, в том числе цепочки с крупными кулонами.

Известно, что Кэмпбелл отдыхала на испанском курорте с друзьями.

Ранее Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для журнала Dazed. Тогда супермодель позировала перед камерами в мини-платье с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.