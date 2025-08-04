Певца Александра Розенбаума экстренно госпитализировали с пневмонией

Певец Александр Розенбаум был срочно госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал ENews.

По информации источника, 73-летнего артиста доставили в больницу с пневмонией. Сообщается, что накануне состояние певца резко ухудшилось. Сейчас Розенбауму проводят курс терапии, по оценкам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что народный артист России Александр Розенбаум рассказал о периоде «блатных» песен в своей творческой карьере. По словам барда, первые песни этого жанра он написал еще на первых курсах института.