Алеся Кафельникова показала фигуру в наряде с откровенным декольте

Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье с глубоким декольте

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном облегающем платье, украшенном лентами и металлическими регуляторами. Кроме того, изделие оформлено корсетом с кружевами и глубоким V-образным декольте.

Также знаменитость подобрала к платью остроносые полупрозрачные туфли, кожаный клатч и вуаль. В качестве аксессуаров она выбрала крест со стразами и круглые серьги. «Это преступление?» — подписала звезда публикацию.

В июле Алеся Кафельникова показала кадры с откровенной съемки. Тогда модель позировала перед камерой в мокром топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее голая грудь