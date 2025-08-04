Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 4 августа 2025Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в наряде с откровенным декольте

Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном облегающем платье, украшенном лентами и металлическими регуляторами. Кроме того, изделие оформлено корсетом с кружевами и глубоким V-образным декольте.

Также знаменитость подобрала к платью остроносые полупрозрачные туфли, кожаный клатч и вуаль. В качестве аксессуаров она выбрала крест со стразами и круглые серьги. «Это преступление?» — подписала звезда публикацию.

В июле Алеся Кафельникова показала кадры с откровенной съемки. Тогда модель позировала перед камерой в мокром топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее голая грудь

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости