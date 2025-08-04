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14:09, 4 августа 2025Экономика

Аномальные дожди обрушились на российский регион

Синоптик Тишковец: На Кубани за сутки выпали две месячные нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Аномальные дожди обрушились на Кубань — за сутки в российском регионе выпали две месячные нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, сильные дожди зафиксировали также в Черноземье и Донбассе. Однако в Краснодарском крае осадков оказалось экстремально много.

«Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай — 171 миллиметр, что составляет две месячные нормы осадков, Солохаул — 129 миллиметров, Лазаревское — 51 миллиметр, Красная Поляна — 47 миллиметров, Сочи и Псебай — 43 миллиметра», — уточнил Тишковец.

Метеоролог предупредил, что эти грозовые тучи движутся в сторону Центральной России. Так, на Москву 4 августа может обрушиться 53 литра дождевой воды на один квадратный метр. По прогнозам синоптика, есть вероятность подтоплений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам четыре дня дождей. По словам метеоролога, осадки продлятся до четверга, 7 августа.

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