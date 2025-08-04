Москвичам предрекли четыре дня дождей

Синоптик Вильфанд: Дождливая погода продлится в Москве до 7 августа

Дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни и продлятся до четверга, 7 августа. Такую погоду предрек жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В понедельник и во вторник погода в Москве будет дождливая, а дневная температура воздуха понизится до плюс 22-24 градусов, затем до четверга сильного понижения не будет», — рассказал синоптик.

В среду, 6 августа, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов на фоне поступления воздушных масс с юго-запада. Однако в четверг в городе снова похолодает, уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об опасном тумане в ночь с воскресенья на понедельник, с 3 на 4 августа. По словам синоптика, явление ухудшит видимость на дорогах менее чем до одного километра. В дневное время показания барометров начнут стремительно падать из-за влияния циклона, заливающего южную часть России, пояснил метеоролог.

