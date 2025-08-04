Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 4 августа 2025Экономика

Москвичам предрекли четыре дня дождей

Синоптик Вильфанд: Дождливая погода продлится в Москве до 7 августа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни и продлятся до четверга, 7 августа. Такую погоду предрек жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В понедельник и во вторник погода в Москве будет дождливая, а дневная температура воздуха понизится до плюс 22-24 градусов, затем до четверга сильного понижения не будет», — рассказал синоптик.

В среду, 6 августа, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов на фоне поступления воздушных масс с юго-запада. Однако в четверг в городе снова похолодает, уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об опасном тумане в ночь с воскресенья на понедельник, с 3 на 4 августа. По словам синоптика, явление ухудшит видимость на дорогах менее чем до одного километра. В дневное время показания барометров начнут стремительно падать из-за влияния циклона, заливающего южную часть России, пояснил метеоролог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости