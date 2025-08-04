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19:20, 4 августа 2025Экономика

Австрийский суд вынес вердикт по иску «Нафтогаз Украины»

РБК: Суд в Австрии разрешил «Нафтогазу Украины» взыскать с РФ 120 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Стрингер / РИА Новости

Австрийский суд встал на сторону «Нафтогаза Украины», который требовал возмещения ущерба за потерю активов в Крыму, вошедшем в состав России в 2014 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило РБК.

Согласно вердикту суда, «Нафтогаз Украины» получил разрешение взыскать российские активы на территории Австрии. Их стоимость оценивается более чем в 120 миллионов евро. Кроме того, австрийский суд принял решение ограничить права России на два десятка объектов недвижимости, которые располагаются на территории этой европейской страны. Предполагается, что в будущем их продадут на аукционе.

В конце июня стало известно, что «Нафтогаз Украины» хочет взыскать с российского «Газпрома» 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В эту сумму входит как основной долг за услуги по организации транзита газа, так и штрафные санкции с компенсацией юридических расходов.

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