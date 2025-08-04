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20:39, 4 августа 2025Ценности

Беременная возлюбленная Тимати устроила фотосессию топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @halfbloodval

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) устроила откровенную фотосессию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одних размещенных кадрах избранница музыканта была запечатлена в атласной длинной юбке и перчатках выше локтя. При этом она позировала, повернувшись к камере боком и прикрыв рукой обнаженную грудь.

Кроме того, Иванова поделилась снимками, на которых примерила бюстгальтер с широкими бретелями. Вдобавок она попозировала в объемном наряде с высоким горлом.

В июле Валентина Иванова показала кадры в прозрачном бюстгальтере.

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