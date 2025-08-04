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19:46, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Боня пожаловалась на критику и оскорбления после отъезда из России

Ведущая Боня заявила, что ее начали оскорблять после отъезда из России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня вспомнила, что столкнулась с критикой после отъезда из России в Монако. Подробности она раскрыла в шоу стилиста Алеко Надиряна, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Боня рассказала, что, до того как она переехала в Монако, российская аудитория любила ее. «Но когда я уехала, что-то произошло. Как будто людей подменили. Меня стали очень сильно оскорблять, меня стали цеплять», — пожаловалась телезвезда.

Переезд в другую страну Боня объяснила тем, что планировала построить семью со своим возлюбленным, предпринимателем Алексом Смерфитом. Ведущая также заявила, что она никогда не стремилась найти богатого мужчину, чтобы ни в чем не нуждаться.

Ранее Боня рассказала, как на Западе относятся к русским и украинцам. По ее словам, она ни разу не сталкивалась с проблемами из-за национальности.

Боня переехала в Монако в 2011 году, так как там жил Смерфит. Спустя год у них родилась дочь Анджелина. В 2017 году Боня и Смерфит расстались.

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