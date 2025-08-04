Боня рассказала о «гадостях и грязи» от Собчак

Боня заявила, что узнала о возможной причастности Собчак к ее травле

Известная российская телеведущая Виктория Боня заявила, что журналистка Ксения Собчак сделала ей «много гадостей и грязи». Свое мнение она выразила в выпуске шоу стилиста Алеко Надиряна, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Бони, Собчак могла быть причастна к скандальным публикациям в СМИ о ней. Боня объяснила, что узнала об этом, когда Собчак потеряла телефон, и неизвестные получили доступ ко всем перепискам и опубликовали их в сети.

В частности, там был диалог Собчак с редактором новостного портала, который выпускал материалы о Боне. «Редактор отвечает Собчак: "Ксюш, я не могу про этого человека написать такое, потому что у меня будут проблемы. Как ты знаешь, я всегда готова по твоей просьбе топить, кого ты хочешь". И я понимаю, что речь идет и обо мне в том числе», — заявила Боня.

После этого она написала в соцсетях пост о том, что Собчак причастна к публикациям в СМИ о ней. Через 10 минут журналистка позвонила и попросила удалить написанное, Боня согласилась. «Я не стала ее подставлять, хотя она сделала столько гадости и грязи в моей жизни, была автором этого», — заключила телезвезда.

Ранее Боня рассказала о первых деньгах, заработанных в Москве. Она призналась, что ей могло не хватить на пельмени.